Jopie Parlevliet zag enorme succes ‘Tebbie nou op je muil’ niet aankomen: ‘Kippenvel op onze armen’

De 48-jarige Groenendijk lanceerde gisteren het carnavalsnummer Tebbie nou op je muil?, waarvoor hij na vier jaar weer in de huid van Jopie Parlevliet kroop. De roodharige Jopie bezingt met haar plat Rotterdamse accent hoe ze niet naar Kreta en de Koopgoot kan, en de ‘moord stikt met zo'n kappie voor’. Dat het lied, dat gisteravond al op plek 1 in de iTunes-top 100 Nederlandse nummers belandde, zo zou aanslaan, zag Groenendijk absoluut niet aankomen. ,,Dit had ik nooit verwacht”, is het eerste dat hij enthousiast tegen deze site uitroept.



Het was aanvankelijk niet eens de bedoeling om het lied uit te brengen, legt Groenendijk uit. ,,Het zou eigenlijk ons openingsnummer zijn in een theatervoorstelling in het Luxor, maar omdat het nog niet duidelijk is of dat door kan gaan door het coronavirus, hebben we besloten de single toch uit te brengen.” Daar moest Groenendijk wel voor over de streep worden getrokken. Componist Peter Groenendijk, met wie de cabaretier veel samenwerkt, kreeg dat voor elkaar. Nadat een platenmaatschappij het nummer afketste, haalde hij de Rotterdamse cabaretier over om het lied dan maar in eigen beheer te maken. Dat bleek een schot in de roos. ,,Het idee was om Tebbie nou op je muil? voor Rotterdammers te maken, maar binnen een mum van tijd ging het lied het hele land door.”



En nu staat de telefoon van Groenendijk roodgloeiend. ,,Het lijkt wel een hotline”, grapt hij. En dan, uitbundig: ,,Het is echt hartverwarmend, we zaten met kippenvel op onze armen. Er was echt behoefte aan een vrolijk liedje, juist in deze tijd. We zeiden nog tegen elkaar: ‘het zou leuk zijn als het aanslaat’. Nu is het uitgekomen.” Groenendijk kan er maar niet over uit. ,,Facebook, TikTok, Instagram, het wordt echt overal gedeeld. Iedereen danst en iedereen snapt ook dat het lied niet spottend is. Soms is het brengen van iets luchtigs ook heel belangrijk.”