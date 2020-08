Jörgen Raymann geeft finaleplek Slimste Mens op laatste moment uit handen

NOS-nieuwslezeres Astrid Kersseboom wist zich vanavond als slimste van de dag als eerste te plaatsen voor de eindstrijd van morgen. Met nog slechts drie seconden te gaan, was het letterlijk een kwestie van tijd voor Raymann haar zou vergezellen. Het enige wat de presentator hoefde te doen, was antwoord geven op een vraag over cabaretier Stefano Keizers, die hij kent van het programma Maestro waaraan beiden vorig jaar deelnamen.

,,Eén antwoord binnen drie seconden is genoeg”, voerde presentator Philip Freriks de spanning nog eens op. Maar toen ging het mis. In plaats van ‘cabaretier’ noemde Raymann Stefano een ‘zanger’ en zag hij zijn finaleplek verdampen als water in de verzengende zomerzon. Raymann kon wel door de grond zakken. ,,Dit gaat hij me zó kwalijk nemen, ik kan wel janken”, aldus een ontgoochelde Raymann.

Francis van Broekhuizen had er al niet meer op durven hopen, ze was zichtbaar verbaasd en opgelucht tegelijk. Raymann liet haar sportief weten dat hij het haar van harte gunt. Net als vele kijkers die op het puntje van hun stoel zaten. ‘Moest even juichen’, schreef de een op Twitter toen bleek dat Van Broekhuizen was doorgedrongen tot de finale. ‘Gefeliciteerd hoor Francis, nu morgen even afmaken’, twitterde de ander.

In die finale treft de operazangeres morgenavond naast NOS-presentatrice Astrid Kersseboom ook sportverslaggever Jeroen Grueter, die op nummer 1 staat in het klassement van deze serie. Dan wordt duidelijk wie zich de Slimste Mens van dit seizoen mag noemen.

De Slimste Mens is vanaf 20:40 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

