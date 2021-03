Jos slaat zijn huis aan diggelen na ontplofte burenruzie in Mr. Frank Visser doet uitspraak

Presentator Viktor Brand heeft al veel meegemaakt, maar de uitzending van gisteravond was er wellicht wel een voor in de boeken. Brand bracht een bezoek aan Maastricht, waar hij buren Gert-Jan en Miranda én Jos en Miranda ontmoette. De koppels liggen al tijden in de clinch. Het startte met een ruzie over een roze hekje, maar inmiddels beschuldigen de stellen elkaar van allerlei zaken. Zo zou Miranda (van Gert-Jan) worden uitgemaakt voor ‘computerhoer’ en 'aquariumhoer’ en werd Jos ervan beticht naar Miranda te gluren als zij topless wat zonnestraaltjes meepikte in de tuin. Tijd om Viktor Brand dus op pad te sturen en de ruzie te sussen. De koppels mochten eerst afzonderlijk hun verhaal doen aan Brand, daarna werden ze voor de deur naast elkaar gezet. Uiteraard met Brand ertussenin. Die poging tot een verzoening ging al heel snel mis, want de beledigingen vlogen elkaar binnen een mum van tijd om de oren. ,,Dat jij nou geen seks hebt, kan ik niks aan doen. Ik heb lekker wel seks”, sneerde Miranda van Jos naar haar buren, terwijl de hele straat stond mee te genieten van het akkefietje. De andere Miranda en haar man deden er vervolgens weer een schepje bovenop, toen Brand het ‘bikini-incident’ aanhaalde. ,,Dat was toen we hier pas kwamen wonen.” Na die uitspraak sloegen de stoppen door bij Jos. Hij snelde zich woedend naar binnen, waarna hij zijn eigen huis aan diggelen sloeg. ,,De waarheid wordt te hard, hè”, daagde Gert-Jan hem nog even uit. ,,Doe eens rustig aan!”, sprak Jos’ vrouw hem ondertussen toe terwijl ze achter hem aanrende. ,,Ze moet d’r bakkes houwe!”, riep hij het uit. Brand probeerde de boel te sussen, maar daar was het inmiddels te laat voor. ,,Oprotten, verhuizen, klaar, nieuwe start, wegwezen”, tetterde Jos toen hij weer enigszins gekalmeerd buiten stond. Ondertussen was mr. Frank Visser gearriveerd om alles op een rijtje te krijgen voor zijn uitspraak. Na een paar testjes wist Visser genoeg en vertrok hij om de uitspraak van de zaak voor te bereiden.

Roddelkont

Op de dag van de uitspraak bleken de koppels nog steeds witheet van woede te zijn. Mr. Frank Visser kaartte aan dat Jos bekend zou staan als de ‘roddelkont’ van de buurt en met name over het verleden van buurvrouw Miranda, die vroeger in de seksindustrie werkte. ,,Het enige wat we zeggen is dat ze een laptophoer is”, bekende Jos.



Ondertussen haalde Visser ook buurman Dave erbij bij, die eveneens in de clinch lag met Miranda en Gert-Jan. Dave zou Miranda ooit in een dronken bui hebben gezoend. ,,Als ik dat nuchter had gedaan, had ik me op een boom opgehangen. Wie gaat zo’n lelijk mormel nou kussen?”, vroeg hij zich hardop af. Daarop reageerde Visser droogjes: ,,Nou, u.”



Omdat het beledigen maar niet stopte, besloot Visser de zaak af te ronden en met de langverwachte uitspraak te komen. Hij legde de koppels een contactverbod op en stelde dat Miranda haar camera alléén mocht behouden als het beeld werd vastgezet, zodat haar voortuin in beeld zou zijn. ,,Overtreding van de tegenpartij betekent dat u aan de tegenpartij telkens honderd euro moet betalen.” Bovendien moesten de koppels nog oppassen ook, want de woningbouw zou hen bij escalatie ook uit huis mogen zetten.



De stellen waren uiteindelijk in hun nopjes met de uitspraak van de rechter. ,,Wat een heftige zaak”, verzuchtte Brand na afloop.