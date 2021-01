Josh Duhamel vervangt Armie Hammer in film na controverse over privéberichten

Hammer liet vorige week weten af te zien van de rol. Die beslissing maakte hij nadat er op sociale media berichten waren opgedoken waarvan hij de afzender leek te zijn. In de berichten komen opmerkingen over verboden (seksuele) handelingen voor, zoals verkrachting en kannibalisme. Het is nog altijd niet duidelijk of de berichten echt van de acteur kwamen. Hammer sprak zich in het verleden in interviews meerdere keren uit over zijn voorkeur voor ruwe seks. Ook klapte een ex-vriendin afgelopen week uit de school over zijn obsessieve gedrag.