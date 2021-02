Joshua Nolet: ‘Ik snap wel dat kijkers iets tussen Charlotte en mij zagen ontstaan’

In welke taal gaan we dit gesprek voeren?

Joshua Nolet (32): ,,Een mix van both, hahahaha? Dat is zoals ik mijn hele leven al praat, mijn eerste woorden waren Engels. En met mijn moeder spreek ik nog steeds hoofdzakelijk Engels. Mijn ouders woonden in Portugal toen mijn zus en ik zijn geboren, in een soort woongroep met veel Engelstalige mensen. Mijn moeder is ook een tijdje docent Engels geweest, we hebben altijd veel Engelse vrienden over de vloer gehad en ik schrijf de teksten altijd in het Engels.