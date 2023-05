Joshua Nolet: ‘Mannen zouden wat vaker in de spiegel moeten kijken’

podcastMannen zouden best wat vaker in de spiegel mogen kijken om na te denken over hun eigen gedrag, vindt zanger Joshua Nolet van Chef’Special. Na de gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice en de NOS is er te makkelijk alleen naar de daders gewezen, zonder dat mannen zich afvroegen of zij zelf alles vroeger netjes hebben gedaan, vindt de zanger.

Dat zegt Nolet in gesprek met Mariëtte Hamer in de podcast Alles op tafel, waarin wordt gesproken over de maatschappelijke veranderingen na de onthullingen in De wereld draait door en The Voice of Holland. De nieuwe aflevering van de podcast gaat over het uitgaansleven. Regeringscommissaris voor grensoverschrijdend gedrag Hamer: ,,Dat is een plek waar grenzen makkelijk vervagen omdat er vaak drank of drugs in het spel zijn, maar ook omdat de dynamiek tussen twee mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen, totaal kan veranderen.’’

Nolet vertelt dat veel mannen zullen herkennen dat in het uitgangsleven het voor mannen veel draait om flirten en om het scoren van een date. Daarbij kan je je best afvragen of alles met de kennis van nu altijd netjes is gegaan, vindt Nolet. Na de onthullingen van The Voice is hij erover na gaan denken. ,,Het gesprek dat ik met mannelijke vrienden had, bleef altijd hangen in vingerwijzen naar The Voice: ‘wat een monsters daar’. Alsof wij daar zover vandaan stonden - en hopelijk is dat ook zo - maar zo mis je toch een deel: kijk ook eens naar jezelf.’’

Meer kwetsbaarheid bij jongeren zou helpen, denkt Nolet. ,,Zeker bij dit onderwerp, op die leeftijd heb je vaak geen idee hoe iemand zich voelt. En dat is voor een hoop boys lastig, zeker als je zelf alles aan het ontdekken bent. Vaak schieten mannen dan in een soort stoere dominante rol, omdat dat het makkelijkste is.’’

Juliënne Beijer beaamt dat. Zij is projectleider bij Safer Clubbing, dat zich inzet voor een veiliger uitgaansleven. Volgens haar wordt veel van het haantjesgedrag bij jongeren ook van hen verwacht. ,,Het is ook wel wat je wordt opgelegd: je bent een man, je moet dominant zijn, je moet stoer zijn, je moet de leiding nemen. Door media en cultuur krijg je ook dat idee: ik ben 16 en een man en ik moet me bewijzen als man. Daar horen flirten en versieren op een bepaalde manier heel erg bij.’’

Quote Als je iets niet weet, vraag het dan. Zo van: ‘is dit okay?’ Joshua Nolet

Als onderdeel van het project schreef Nolet ook een brief aan zichzelf als de 16-jarige Joshua. Daarin adviseert hij zijn jongere ik om wat vaker te twijfelen en dus wat minder vaak die stoere puber te zijn: ,,Als je iets niet weet, vraag het dan. Zo van: ‘is dit okay?’’, schrijft Nolet. ,,Trek niet te snel conclusies. Anderen veroordelen is makkelijk, maar in de spiegel kijken of voor anderen opkomen is een stuk lastiger. Dat laatste staat je wel een stuk beter.’’

Geen incidenten

De podcastserie is een initiatief van Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel wangedrag. Ze heeft een grote groep cultuurmakers gevraagd om te helpen bij het openbreken van het maatschappelijk gesprek over seksueel overschrijdend gedrag. Onder anderen acteurs Hadewych Minis, Sahil Amar Aïssa, Fatma Genc en Saskia Temmink, zangeres Karin Bloemen en illustrator Jip van den Toorn doen mee.

,,We willen een stap verdergaan dan praten over incidenten uit de media, zoals The Voice of Holland, Ajax, De wereld draait door of NOS Sport. Het zijn namelijk geen incidenten, want het komt overal voor. Wat betekent deze realisatie voor ons eigen leven? Het gesprek zal steeds meer moeten gaan over hoe wij met elkaar om willen gaan’’, lichtte Hamer eerder toe.

