Josje komt met eerste single

,,Ik doe nu iets wat ik zelf heb gecreëerd en wat heel dicht bij mij ligt. Dat was K3 in zekere zin ook, maar dit is daar toch een andere kant van", aldus Josje tegen Metro. ,,Ik zie dit ook als een leuk proces om te zien wat er allemaal bij komt kijken als je echt je eigen muziek maakt. Nu K3 zonder mij verder gaat, zal het op den duur wel wat meer naar de achtergrond verdwijnen, maar het zal wel altijd een deel van mij blijven en daar heb ik absoluut geen moeite mee."



Of er uiteindelijk een volledig album komt, is nog niet duidelijk. ,,Ik wil nu eerst graag deze single laten horen aan de mensen en daarna ga ik verder met andere nummers waarmee ik nog volop bezig ben", zegt Josje, die bijna zeven jaar lid was van K3. ,,Het is best veel werk als je opeens zelf alle touwtjes in handen hebt hoor, kan ik je vertellen!"