Journalist en presentatrice Clairy Polak (67) overleden

Haar debuut als presentatrice maakte Polak in 2003 bij het programma NOVA. In 2006 was zij voor het eerst te zien in Buitenhof. Sinds 2011 presenteerde Polak het HUMAN-programma Het Filosofisch Kwintet. Tot 2016 deed ze dat met Ad Verbrugge, later deed ze dat zonder hem, maar met een wisselende stamgast.