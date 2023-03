Journaliste Marijn de Vries had jarenlang te maken met wangedrag bij NOS Sport, omroep reageert

updateJournaliste en voormalig profwielrenner Marijn de Vries (44) heeft bij NOS Sport te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. De Vries schrijft vrijdag in haar column voor NRC dat ze zich, ook na gesprekken met de hoofdredactie, jarenlang machteloos heeft gevoeld. ‘Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen’.

Het begon jaren geleden toen De Vries mee op reportage mocht voor De Avondetappe. Ze sprak haar collega aan op de smerige taal die hij uitsloeg, en maakte daar melding van bij een eindredacteur. Een jaar later merkte ze wederom ‘een raar sfeertje’ op. ‘Er komt niemand naast je staan. Stel je voor dat je in dat sfeertje de leuke tv-analist moet zijn. Met de vieze praatjesmaker tegenover je aan tafel. Kun je je voorstellen hoe dat is?’

Als ze daarna niet meer welkom is, en dat aankaart bij haar hoofdredacteur, wordt daar niets mee gedaan. ‘Stel je voor hoe dat aan je vreet. Hoe je aan jezelf gaat twijfelen. Hoe machteloos je je voelt. Hoe je daar geen kant mee op kunt. Zes jaar geleden werden vrouwen met zulke verhalen zelden serieus genomen. Je verbeeldt je van alles. Jij bent degene die gek is. Je bent gewoon niet goed genoeg. Je bent verongelijkt, je bent een zeikwijf. Het ligt aan jezelf. Intussen ben je wel één van de vaste wieleranalisten op de Belgische televisie geworden. Dat je niet goed genoeg bent, kan het dus niet zijn.’

Openhartig

Nadat donderdag bekend werd dat er een extra vervolgonderzoek komt naar de tientallen meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie van de NOS, besloot De Vries in de pen te kruipen. Daarin is ze openhartig, zonder namen te noemen. ‘Stel je voor dat er dan nu ineens een inventarisatie is, waaruit blijkt dat jij niet gek bent. En niet de enige. Dat alles wat je vermoedde gewoon klopt. Hoe zou jij je voelen? Ik weet wel hoe ik me voel. Wat daar gebeurd is, heeft mij geraakt tot in mijn kern. Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen. Stel je voor dat je daar nooit iets over hebt kunnen vertellen. Want zonder het bewijs dat er nu ligt werd je toch niet geloofd.’

Er zijn door de NOS donderdag geen namen genoemd van personen over wie klachten zijn binnengekomen. Presentator Jack van Gelder vertelde donderdag in HLF8 dat er twee meldingen over hem zijn gedaan.

De NOS laat in een reactie op de column van De Vries weten dat er vorig jaar contact met haar is geweest. ,,En erkend dat we dingen niet goed hebben gedaan en in 2016 onvoldoende aandacht hebben besteed aan wat ze heeft ervaren’’, aldus een woordvoerder. ,,Haar column maakt opnieuw duidelijk hoeveel impact dit op haar heeft gehad. En dat is pijnlijk. We hebben haar vorig jaar ook uitgenodigd om in gesprek te blijven, maar daar is ze niet op ingegaan. Deze ervaringen passen bij het beeld dat uit onze inventarisatie naar voren komt en waar de NOS extra stappen tegen wil ondernemen. Door signalen van grensoverschrijdend gedrag eerder te signaleren en adequater daarop te acteren.’’

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg noemt de column van De Vries op Twitter ‘zeer heftig’. ‘Het schreeuwt om actie maar vooral dat we voor, achter en naast Marijn en anderen moeten staan’. Nieuwslezeres Simone Weimans las de woorden van De Vries met een brok in haar keel. ‘De realisatie dat dit onder onze neus gebeurde. Heb het ‘r echt moeilijk mee.’

De Vries was tot 2010 redacteur bij het sportprogramma Holland Sport. Sinds 2013 had ze een column in Trouw, als opvolgster van Mart Smeets, en was ze wieleranalist voor de NOS, onder andere in het televisieprogramma De Avondetappe. Samen met Nynke de Jong schreef ze het boek Vrouw & Fiets, handboek voor de fietsende vrouw. Vorig jaar stapte de columniste over naar NRC, waar ze ook journalistieke achtergrondverhalen schrijft.

