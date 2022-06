Jubilerende koningin Elizabeth mist eigen dankdienst wegens gezondheidsproblemen

De Britse koningin Elizabeth II heeft zich afgemeld voor de dankdienst die vrijdag ter ere van haar 70-jarige jubileum in St Paul’s Catheral gehouden zal worden. Dat meldde de BBC donderdagavond. De 96-jarige vorstin had donderdag tijdens de festiviteiten opnieuw last van ‘mobiliteitsproblemen’.

,,Met veel tegenzin heeft de koningin moeten concluderen dat zij hier niet bij zal kunnen zijn’’, zo liet de woordvoering van Buckingham Palace weten.

De koningin woonde donderdagavond nog wel een ceremonie met lichtbakens bij. De vorstin liep met een stok en drukte op een grote knop waarna het belangrijkste baken met The Tree of Trees verlicht werd. Het baken bestaat uit een 21 meter hoge boom die opgebouwd is uit 350 kleinere bomen. Nadat Elizabeth de ontsteking had verricht zong Gregory Porter een lied en werd Buckingham Palace met een spectaculaire lichtshow verlicht.

In totaal werden er in het Verenigd Koninkrijk en in de hoofdsteden van de landen van het Gemenebest meer dan 3.500 lichten aangestoken. Het is de bedoeling dat de bakens een soort keten vormen, zoals dat vroeger gebeurde als communicatiemiddel. Het is nu een symbool geworden van eenheid tussen steden, landen en continenten.

In 1897 werden bakens aangestoken om het diamanten jubileum van koningin Victoria te vieren. In 1977, 2002 en 2012 werden het zilveren, gouden en diamanten jubileum van Elizabeth ook met bakens gevierd, net als in 2016 de 90ste verjaardag van Elizabeth.

Eerder werd al bekend dat Andrew, de zoon van Elizabeth, vrijdag niet bij de dankdienst zal zijn. Hij heeft corona, liet het paleis donderdag weten. Het zou de enige plechtigheid zijn waar Andrew bij mocht zijn, omdat hij geen werkend lid meer is van de koninklijke familie.

Komend weekend zijn er vanwege het jubileum in het VK nog allerlei feestelijkheden.

Volledig scherm De "Tree Of Trees" © AFP