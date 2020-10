Jubileum helpt GTST niet, Beste Zangers blijft kijkcijferkanon

Ruben Nicolai scoort met frustreren­de zoektocht naar erfgenaam: ‘Dit is vreselijk’

30 september Maar liefst 1,2 miljoen mensen zagen gisteravond hoe een verslagen Ruben Nicolai het niet voor elkaar kreeg iemand te vinden die recht heeft op een erfenis van 73.000 euro. Na lang graafwerk en duizenden kilometers reizen was hij in De Erfgenaam eigenlijk niets opgeschoten. ,,Het is een gevalletje terug naar start.’’