‘Judas’ Rob Dekay scoort nummer 1-hit met zijn versie van Human

Afgelopen donderdag was The Passion weer te zien. Met 2,6 miljoen kijkers was het paasspektakel een groot succes. Nieuw dit jaar was dat er ook Engelstalige nummers gebruikt werden om het lijdensverhaal van Jezus te vertellen. Zo was er een vertaalde versie van Tears in Heaven van Eric Clapton te horen, maar ook Human van Rag’n’Bone Man. Vooral dat laatste liedje gezongen door Judas Rob Dekay viel in de smaak.



Vooraf vertelde Dekay over die rol: ,,Judas is een interessant figuur omdat hij een goed voorbeeld is van dat uit iets kwaads iets goeds kan ontstaan. Hij is vaak de slechterik met de brandende ogen, maar hij is ook gewoon een mens van vlees en bloed. Dat vind ik wel heel mooi om hem zo neer te zetten.” Met die woorden ‘gewoon een mens van vlees en bloed’ bestormt hij nu de hitlijsten.