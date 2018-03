'Juf Ank' Ilse Warringa met nieuwe komedie op het toneel

VIDEOIlse Warringa, Tjitske Reidinga en Peter Blok zijn volgend seizoen te zien in de nieuwe theaterkomedie Single Camping. Ook Rop Verheijen en Elise Schaap zijn te zien in de voorstelling die vanaf februari 2019 in de Nederlandse theaters staat, maakte producent Bos Theaterproducties bekend.

Single Camping is een nieuwe, muzikale en zoetzure komedie over de lusten en lasten van een zomervakantie als je single bent mét kinderen. Het toneelstuk is geschreven en geregisseerd door Marije Gubbels.

Ilse Warringa brak de afgelopen maanden door bij het grote publiek als de directe juf Ank in megahit De Luizenmoeder. Ook Rop Verheijen was in de serie te zien als homovader Walter.