Julia (8) speelt met haar moeder Nurlaila in On Your Feet!

interviewZe staan samen op het toneel van het Beatrixtheater in de musical On Your Feet! en zitten morgenochtend op Moederdag aan de ontbijttafel: Nurlaila Karim en dochter Julia (8). ,, Ik zie Julia vaak wegdromen bij muziek.”

Het mooist aan Moederdag vindt Nurlaila Karim de geheimzinnigheid. ,,Dat Julia zegt: ik ben iets aan het doen, maar je mag niet weten wat.”

Julia, haar jongste, is acht jaar. De leeftijd waarop je nog iets knutselt voor je moeder. Thuis of op school. ,,Een fotolijstje, een armbandje, tekeningen, ik heb door de jaren heen van alles gekregen. Gedichtjes die bij het ontbijt op bed worden voorgedragen. Geweldig”, zegt de actrice/zangeres. Morgenochtend komt er weer een verrassing, al zal mama de cadeautjes dit keer aan tafel uit pakken. ,,Mijn zoon zei laatst: dat is toch niks al die kruimels in je bed. We dekken nu dus een mooie ontbijttafel, of als het lekker weer is, eten we in de tuin.”

Auditie

Eigenlijk is het is dit jaar al vaker Moederdag geweest voor Nurlaila Karim. Ze speelt in de musical On Your Feet! samen met haar dochter Julia. ,,En dat is een cadeautje”, verduidelijkt ze glimlachend. Een bijzonderheid, vindt ze. ,,Julia zit bij Dansacademie Lucia Marthas. Moest gewoon auditie doen, hoor. Natuurlijk hoor ik sommige mensen dan denken: ze zal wel toegelaten zijn omdat ze de ‘dochter van’ is. Maar degenen die denken dat ik daar invloed op zou hebben, weten niet hoe het eraan toegaat in dit wereldje. Overigens stierf ik duizend doden bij haar auditie. Ik weet zó goed hoe het is.”

© Shody Careman

Julia werd aangenomen. Ze speelt de rol van de kleine Gloria Estefan, die als volwassene wordt vertolkt door Vajèn van den Bosch. ,,Vorig jaar was Julia mee naar Musical in Concerts. Daar ontmoette ze Vajèn van wie ze al fan was. Nu zingt ze een stukje met haar op het podium. Zo ontroerend.”

In het huis van Nurlaila Karim staat een piano die zelden onberoerd wordt gelaten. Muziek neemt een prominente plaats in bij de familie. Moeder en jongste dochter Julia zingen en acteren, zoon Jay (15) rapt en oudste dochter Gaia (14) schrijft liederen. ,,We zijn elke dag met muziek bezig. De kinderen, ze mogen heus hun hart volgen, maar ik weet ook hoe moeilijk het kan zijn. Dat je altijd beoordeeld wordt, dus ook shit over je heen kunt krijgen. Ik zie Julia er vaak bij wegdromen. Soms gewoon lekker alleen. Niet zielig of eenzaam of zo, maar dat ze er helemaal in op gaat. Daarin lijkt ze op mij, zo herkenbaar.”

Tranen

De regels voor de jonge toneelspelers schrijven voor dat kinderen niet meer dan 24 voorstellingen per seizoen mogen doen. Op 31 maart debuteerde Julia in On Your Feet! en stonden ze samen op het toneel. Nurlaila zal het nooit vergeten. ,,Het moment dat ze opkwam. Met haar gitaartje. Dat ze ging zingen. Solo. Het was zo overweldigend, voor haar en voor mij. Ik stond in de coulissen en hield het niet droog, al moest ik daarna al op. Snel mijn tranen wegvegen. Eenmaal samen op het podium wilde ik haar het liefst meteen plat knuffelen, maar ja, ik moest net een scene spelen waarin ik haar uitfoeterde. Gelukkig kon ik haar daarna wel in mijn armen nemen. Mijn meissie.”

Morgenochtend is er even een rustmoment. Zitten ze aan een royaal gedekte ontbijttafel. Met ook háár moeder erbij, zegt Nurlaila, zelf inmiddels gescheiden. ,,Mijn vader is al even overleden. Mijn moeder is vaak bij ons, past op, helpt ons. Ik ben in Nederland geboren, maar van Surinaamse afkomst. En een van de dingen uit die cultuur is dat we het samen doen. Daar voel ik me heel prettig bij”.

© Shody Careman