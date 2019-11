Julia Roberts is zus Lisa eeuwig dankbaar

,,Ik denk aan mijn zus Lisa als ik denk aan vriendelijkheid, en in het bijzonder aan iets wat ze voor me deed”, aldus Julia Roberts. ,,Tieners. Misschien wel de meest egoïstische wezens op aarde: ze staan erom bekend dat ze alleen aan zichzelf te denken.” Maar niet zus Lisa.

,,Toen ik examen had gedaan op mijn middelbare school zat zij al op de theaterschool in New York. Ze had ongetwijfeld een boel op haar bord als 19-jarige, maar toen ik haar vroeg of ik bij haar mocht intrekken - ik miste haar stiekem gewoon enorm - zei ze zonder ook maar met haar ogen te knipperen direct ja.”