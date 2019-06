Julio Iglesias: Ik ben twee uur even met mijn publiek getrouwd

Nederland

,,De vijf kinderen van mijn vrouw Miranda Rijnsburger (de oudste is 21, de jongste 11, red.) zijn meer Nederlands dan Spaans. Niet alleen omdat ze heel blond zijn, ook omdat ‘ja’ gewoon ‘ja’ betekent en ‘nee’ gewoon ‘nee’. Ik kan je verzekeren, in Spanje is dat vaak andersom. Aan het leren van jullie taal ben ik maar nooit begonnen. Veel te moeilijk. En als ik telkens die vreselijke g-klanken moet uitspreken, kan ik drie maanden niet meer zingen. Geweldig om weer in Ahoy te staan! Ik weet nog precies wanneer de laatste keer was: in juni van 2013. Holland heeft altijd een streepje voor. Het is natuurlijk het geboorteland van mijn echtgenote, maar ook een van de eerste landen die mij als artiest omarmden.’’



Ouder worden

,,Eerlijk, ouder worden valt mij best zwaar. Ik probeer nog steeds alle grote wereldpodia te bereiken, maar telkens onderweg zijn is op mijn leeftijd niet meer zo gemakkelijk. En er is soms het gevoel dat je bij ouder worden langzaam verdwijnt. Dat er altijd publiek voor je zal zijn, wordt een onzekerheid. Ik zie gelukkig dat veel oude artiesten als Mick Jagger ook nog steeds optreden. Misschien val ik wel in dezelfde categorie. Zolang er een publiek is en ik het lichamelijk aankan, zal ik er zijn. Als een wondermiddel verschijnt waarmee ik 125 jaar oud kan worden, ben ik de eerste die het neemt. Maar belangrijker: de passie is er nog steeds!’’



Passie

,,Ik voetbalde voor Real Madrid tot ik op mijn 20ste een auto-ongeluk kreeg. Ik was er slecht aan toe en onderging een ingrijpende operatie. Ik besloot een gitaar te pakken en liedjes te schrijven. Ik was van nature geen zanger en wist dat ik nooit het niveau van Frank Sinatra of Stevie Wonder zou bereiken. Dat ik toch in de buurt kwam, besefte ik pas toen ik onlangs een Lifetime Achievement Grammy ontving. Een wonder voor iemand die niet Engelstalig is. Maar wat ik wil zeggen: ik ben eigenlijk twee keer geboren. Misschien is de passie daarom zo groot gebleven. Het bereiken van een publiek werd mijn focus. Je staat in een zaal van 10.000 mensen, je maakt oogcontact met elkaar, je begint te zingen en je merkt dat zij voelen wat jij voelt. Je bent even twee uur lang met ze getrouwd.’’