Julio Iglesias was heus niet de ergste: dit is het aantal bedpartners van de grootste casanova’s van Hollywood

1. Warren Beatty

Vraag ons niet hoe acteur, regisseur en producent Warren Beatty (82) er ooit in geslaagd is om een film te maken, want de man heeft naar eigen zeggen het bed gedeeld met maar liefst 12.775 vrouwen. ,,Ik kan er een paar naastzitten”, liet hij zich ontvallen. ,,En daar tel ik de ‘quickies’ overdag niet bij.” Er staan overigens ook een aantal indrukwekkende namen op zijn palmares, waaronder Diane Keaton, Madonna en Cher. Een van zijn eerste veroveringen was trouwens Joan Collins, die hem na twee jaar echter verliet omdat hij - surprise, surprise - ontrouw was. ,,En de seks werd me ook gewoon te veel’’, aldus Collins. ,,Hij wilde het echt meermaals per dag. Ik was helemaal uitgeput.’’ De laatste jaren houdt Beatty het echter bij één vrouw: hij huwde in 1992 met Annette Bening en is nog steeds met haar samen. Het paar heeft vier kinderen.

2. Charlie Sheen

Charlie Sheen (53) moet een van de grootste womanizers van Hollywood zijn, en dat geeft hij zelf ook grif toe. De voormalige Two And A Half Men-acteur beweert dat hij met maar liefst 5000 vrouwen geslapen heeft. En dat cijfer dateert van zijn interview met Maxim dat in oktober 2000 plaatsvond. Hij was naar eigen zeggen zo indrukwekkend in bed dat hij ‘The Machine’ genoemd werd en had een voorliefde voor triootjes. Intussen is de acteur op doktersbevel wel wat gekalmeerd, want hij heeft aan zijn wilde periode - die vaak ook met heel wat drugs gepaard ging - een seropositieve status overgehouden.

3. Gene Simmons

Wij kunnen ons niet voorstellen dat Gene Simmons (69) nog steeds zo ‘actief’ is, maar de frontman van Kiss heeft in zijn tijd wel een hele rits vrouwen versleten. ,,Ik deed geen drugs, maar wel veel seks’’, omschrijft hij zijn verleden. Zijn getal staat op 4800 en Simmons weet dat zo precies omdat hij - ietwat creepy - polaroids nam van zijn bedpartners. Die zijn intussen wel allemaal vernietigd, want toen hij met zijn huidige vrouw Shannon Tweed in het huwelijksbootje stapte, eiste ze dat hij zijn collectie verbrandde. ,,We hebben een ceremonie gehouden’’, aldus Simmons.

4. Mick Jagger

Nog een oude rukker... euh... rocker: ook Mick Jagger (75) heeft al een indrukwekkend liefdesleven achter de rug. Volgens Christopher Andersen, die zijn biografie schreef, heeft het bed van de Rolling Stone in totaal zo’n 4000 partners zien passeren. ,,En achteraf bekeken denk ik dat dat een lage schatting is”, aldus Andersen. Hij is er ook vrij zeker van dat het niet altijd om vrouwen ging. “Mick heeft me zelf ooit gezegd dat iedereen volgens hem biseksueel is. Hij ging vaak naar homoclubs met David Bowie om mannen te scoren.” Volgens de biograaf bevinden Farrah Fawcett en Andy Warhol zich onder de veroveringen van Jagger. Om maar te zeggen dat die stones nogal gerold hebben - geen wonder dat Jaggers hartklep het eerder dit jaar begaf.

5. Jack Nicholson

Jack Nicholson kan naar eigen zeggen even goed vrouwen versieren als acteren. Zijn ‘getal’ overschrijdt de 2000. ,,En dat waren vrouwen van alle legale leeftijden”, liet hij trots optekenen. ,,En soms hun moeders. En soms samen met hun moeders.” Of hij daarbij ooit de woorden ‘here’s Johnny!’ heeft uitgesproken, is niet bekend.

6. Simon Cowell

Achter de jurytafel van Britain’s Got Talent ziet hij er altijd ietwat verveeld uit, maar blijkbaar is dat maar schijn en schuilt er achter het uiterlijk van Simon Cowell een warmbloedige vent. Hij zou naar verluidt zo’n 2000 vrouwen versleten hebben, en tijdens zijn ‘goede tijden’ ging het dan over twee dames per week. ,,Ik hou gewoon van vrouwen. Ik luister graag naar hen en ik flirt graag met hen. Mijn beste vrienden zijn vrouwen.” Wij kunnen ons evenwel niet voorstellen dat zijn huidige vrouw Lauren Silverman daar ook zo over denkt.

7. Hugh Hefner

Wijlen Playboy-baas Hugh Hefner is er letterlijk in geslaagd om van zijn seksleven zijn beroep te maken, maar toch had de man-met-de-rode-peignoir geen flauw benul van hoeveel vrouwen hij in zijn leven al ‘gehad’ had. Hij kreeg de delicate vraag voorgeschoteld in een interview met Esquire in 2013, maar moest het antwoord schuldig blijven. ,,Hoe kan ik dat nu weten?”, klonk het geïrriteerd. ,,Meer dan 1000 sowieso, maar er waren ook tijden in mijn leven dat ik getrouwd was en ik heb mijn echtgenotes nooit bedrogen.” Het getal zou echter veel hoger kunnen liggen, want Hefner gaf ook toe dat hij zijn gebrek aan sekspartners tijdens zijn huwelijken ruimschoots compenseerde in zijn single periodes. Als die badjas toch zou kunnen praten...

8. Russell Brand

Russell Brand is vooral bekend van zijn tumultueuze relatie met Katy Perry, maar daarnaast kampte de Britse comedian ook met een heleboel verslavingen. Hij kwam daar altijd openlijk voor uit en praatte in talkshows ongegeneerd over zijn seksverslaving, die hem ‘meer dan 1000 bedpartners’ heeft opgeleverd. ,,Het is een van de moeilijkste verslavingen om te boven te komen”, vertelde hij in zijn boek Recovery: Freedom From Our Addictions. ,,Je kan stoppen met drinken en drugs nemen, maar stoppen met seks is niet echt een optie.” Ondanks al die problemen is de man intussen al enkele jaren gelukkig getrouwd met Laura Gallacher.

9. Tom Jones

Met nummers als Sex Bomb, What’s New Pussycat en Mama Told Me Not To Come is het natuurlijk niet moeilijk om een vrouw te versieren. Voeg daar nog eens de stem van Tom Jones aan toe en het zal niemand verbazen dat dames met bosje voor hem vielen - en ja, dat zeggen we met enig sarcasme. Het echte aantal bedpartners van de zanger is niet bekend, maar volgens insiders liep dat in de hoogdagen van zijn roem op tot 250 stuks per jaar. Toch heeft Jones altijd beweerd dat er maar één liefde in zijn leven was: zijn vrouw Melinda Rose Woodward, met wie hij trouwde toen hij 16 jaar oud was en samen bleef tot haar dood in 2016. Zijn vele buitenechtelijke uitspattingen zag ze kennelijk door de vingers, zelfs toen model Katherie Berkery in 1987 beviel van een zoon van de zanger.

10. Fidel Castro

