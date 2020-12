Junkie XL verkoopt 200 kostbare instrumenten: ‘Ik hoop dat ze een mooi thuis vinden’

Holkenborg (53) begon met zijn verzameling toen hij jong was, nog maar 12 jaar oud, vertelt hij op Instagram. Zijn interesse in muziek trok hem naar een muziekwinkeltje, waar hij een bijbaan kreeg. Daar ontdekte hij dat veel muziekapparatuur werd ingeruild voor nieuwe handel. ,,Het lukte me apparatuur op te kopen voor hele lage prijzen. In 2005 kocht ik bijvoorbeeld spullen uit het jaar 1992. Ik kocht nooit de nieuwste dingen, die waren gewoon te duur.’’



Inmiddels noemt Holkenborg zich een ‘full contact composer’, waarmee hij doelt op de aandacht voor elk detail van het muziekproces. ,,Van het opnemen van muziek tot het mixen, tot het afleveren. Ik wil betrokken worden bij elke stap. Je kunt fysiek verbonden zijn met je muis en toetsenbord, maar het was de hardware die me de extraatjes gaf. Muziek horen is geweldig, maar gitaarspelen of drummen, dat is pas een ervaring.’'