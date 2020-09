Jussie Smollett claimt onschuldig te zijn: ‘Politie zet me in kwaad daglicht’

Smollett, die ervan wordt verdacht een homofobische en racistische ‘hate crime’ tegen zichzelf te hebben opgezet, sprak klare taal over de zes aanklachten die tegen hem lopen. ,,Er moet altijd een voorbeeld gesteld worden. En het sneue is, is dat hier een voorbeeld gesteld wordt van iemand die niet schuldig is aan de zaken waarvan hij beschuldigd wordt.”



De acteur blijft nog altijd bij zijn verhaal dat hij in januari 2019 in Chicago door twee witte mannen, met Trump petjes op, werd aangevallen, nadat ze racistische en homofobische teksten naar zijn hoofd hadden geslingerd. Vervolgens zouden ze hem hebben willen bleken en hem aan een strop willen ophangen. Smollett zegt dat daar getuigen van zijn.