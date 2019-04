Jussie Smollett loopt theaterrol mis

Jussie Smollett kan fluiten naar de hoofdrol in de Broadway-revival van het stuk Take Me Out. De in opspraak geraakte acteur stond bovenaan het wensenlijstje van de makers maar is inmiddels uit beeld, zo zeggen bronnen binnen de productie tegen Deadline.

Smollett was in de race voor de rol van Darren Lemming, een honkballer die uit de kast komt. De acteur beweerde in januari te zijn aangevallen door twee mannen, die hem fysiek zouden hebben belaagd omdat hij homoseksueel en zwart is.

Later bleek dat hij deze actie mogelijk zelf in scène zou hebben gezet, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Het leverde hem ook ontslag bij Empire op. De openbaar aanklager liet eind vorige maand alle aanklachten vallen, al zei hij later in een interview dat hij niet in de onschuld van Smollett gelooft.