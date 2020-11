Justin Bieber breekt met Hillsong-voorganger

Interview Daniëlle Oerlemans in Los Angeles: ‘Vier jaar bezig geweest met de verbouwing van ons huis’

11 november Gwyneth woont in de buurt, Leonardo volleybalde in de tuin. Ook dat is het leven van Daniëlle Oerlemans (47), voorheen presentator en wielrenner. Met man Reinout en vier kinderen schikt ze zich in L.A. naar de glamour en mores. ‘Ik ben vier jaar bezig geweest met de verbouwing van ons huis.’