Justin Bieber cancelt tour en komt begin 2023 niet naar Nederland

Begin september maakte hij bekend dat hij om gezondheidsredenen zijn tournee even pauzeerde. Een kleine twee weken later meldde de zanger dat hij zijn concerten tot en met 18 oktober zou annuleren. De reeks optredens die Bieber nu verder heeft geschrapt, stond tot en met 25 maart 2023 op het programma. Mensen met een kaartje worden nog geïnformeerd over eventuele volgende stappen.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.