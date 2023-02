Justin Bieber knuffelt met willekeurige baby en Kim K. in strakke onesie op slaapfeestje

‘Gecremeer­de kro­ket’-ga­te gaat door: Yvonne Coldeweij­er in hoger beroep in Rachel Ha­zes-zaak

Yvonne Coldeweijer gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak die Rachel Hazes tegen haar heeft aangespannen. Dit maakt ze bekend in een video op haar YouTube-account, waarbij ze opmerkt dat het puur om het gebruik van de woorden ‘gecremeerde kroket’ gaat.

