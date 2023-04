Jutta Leerdam bevestigt met romantische kiekjes relatie met ‘bad boy’ Jake Paul

Jutta Leerdam is weer verliefd en de wereld mag het weten. Na dagen van speculaties waarbij zelfs de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ over haar liefdesleven berichtte, maakt de 24-jarige topschaatser nu met enkele kiekjes op Instagram bekend een relatie met Jake Paul te hebben.

Leerdam vertrok na een topseizoen voor een vakantie naar het Mexicaanse Tulum en Amerikaanse Miami. Daar verkeerde ze graag in het gezelschap van bokser Jake Paul. Beelden van die uitjes deden al snel de ronde op sociale media. Paul is wereldwijd namelijk geen onbekende. De bokser kreeg onlangs nog de aandacht op zich gevestigd met een wedstrijd tegen Tom Fury. Maar ook van controverse is hij niet vies.



De twee bevestigen nu gezamenlijk op Instagram een setje te zijn. ‘That's it’, schrijft Leerdam bij enkele liefdevolle beelden. Paul schrijft: ‘Ik ben Nederlands nu.’ En reageert bij het bericht van zijn nieuwe geliefde, waarmee hij laat zien al een woordje Nederlands te spreken: ‘IJskoningin.’ Leerdam en Paul zijn overigens grote namen op het platform. De Nederlandse heeft ruim vier miljoen volgers, Paul zelfs 22,5 miljoen.

Leerdam vormde tot afgelopen jaar een setje met ex-schaatser Koen Verweij. Samen hadden ze ook een schaatsteam, maar toen Verweij stopte, betekende dat ook het einde van het liefdeskoppel. ,,We zitten in verschillende fases van ons leven en zijn niet meer de match die we ooit waren. Ik gun hem het allerbeste’’, stelde de schaatsster die ook overstapte naar de Jumbo-Visma-ploeg.

Wie is Jake Paul?

Paul werd in zijn jeugd wereldberoemd door Vine. Samen met zijn oudere broer Logan begon hij op zijn 10de al met het maken van video’s. Enkele jaren later gingen de broers viraal op Vine met hun prankvideo’s. Hun korte filmpjes van zes seconden gingen de hele wereld rond. Ze verzamelen daar 5,3 miljoen volgers en 2 miljard views voor de app uit de lucht wordt gehaald. Jake Paul verplaatst zich in 2014 naar YouTube en daar weet hij binnen zes maanden vijf miljoen fans achter zich te scharen.

Door het succes op YouTube krijgt Paul een contract van Disney aangeboden om de hoofdrol te spelen in de serie Bizaardvark. Halverwege het filmen van het tweede seizoen wordt aangekondigd dat Paul het programma zal verlaten. Dit na klachten van zijn buren over geluidsoverlast door zijn feestjes en de grote groepen fans die zich in de buurt verzamelen. Vervolgens probeert Paul nog even carrière in de muziekwereld te maken, waar hij onder anderen succes boekt met disstrack It’s Everyday Bro. Als ook de muziek hem gaat vervelen besluit hij een professionele bokscarrière na te jagen.



Hoogtepunt is de bokswedstrijd tussen Paul en Fury eind februari voor het oog van miljoenen kijkers. Het werd het eerste duel dat de nieuwe vlam van Leerdam verloor, weliswaar op split decision. Voormalig kickbokser en AD-columnist Remy Bonjasky was enthousiast over Pauls rol voor de vechtsport. ,,Hij heeft een groot gevolg. Er zijn heel wat organisaties die wat kunnen leren van hoe hij een hype creëert. Tegelijkertijd wint hij ook gewoon z’n partijen.’’

