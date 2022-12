Jutta Leerdam is trots op sterke benen en Heleen van Royen viert kerst met schoondochter Suzanne Schulting

Interview Jutta Leerdam heeft na ‘emotioneel heftigste jaar ooit’ nog ‘heel veel liefde om te geven’: ‘Ik durf meer mezelf te zijn’

Het afgelopen jaar was intens emotioneel en hectisch voor Jutta Leerdam. Maar tegelijk betekende het een doorbraak voor de schaatsster. ,,Ik heb geleerd dat wat er ook gebeurt, mijn mentale weerbaarheid groot is. No matter what, ik kan dit.”

11:21