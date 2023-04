Jutta Leerdam spreekt voor het eerst over relatie met Jake Paul: ‘Meer mag ik er niet over zeggen’

Topschaatsster Jutta Leerdam (24) heeft vrijdag voor het eerst gesproken over haar relatie met de Amerikaanse youtuber en bokser Jake Paul (26). Opvallend: na haar korte reactie liet de atleet zich ontvallen dat ze er verder ‘niets over mag zeggen’.

Leerdam was in Deventer vanwege de Koningsspelen, die Willem-Alexander daar opende en waarop allerlei pers afkwam. Ze is het wel gewend om te praten over haar ongekende succes op de schaatsbaan, maar verslaggevers vroegen ook naar haar liefdesleven.

Jutta, met 4,2 miljoen Instagram-volgers ook actief als influencer, kwam onlangs internationaal in het nieuws toen ze bevestigde samen te zijn met ‘bad boy’ Jake Paul. Het tweetal deelde een reeks foto’s, samen goed voor ruim 1 miljoen likes.

,,Daar wil ik niks over zeggen’’, begint Leerdam als ze voor de camera van De Telegraaf en RTL Boulevard de vraag krijgt wanneer ze terugvliegt naar Amerika, waar Paul woont. ,,Ik ben vooral heel veel gefocust op het seizoen. Ik ben gewoon heel veel aan het trainen en heel veel op trainingskamp. Dat is waar ik druk mee ben, gefocust.’’

Als een verslaggever opmerkt dat ze straalt, zegt ze lachend: ,,Ik straal zeker, maar ik wil er niet te veel over zeggen. Het gaat heel goed.’’

Waarom ‘mag’ het niet?

Jutta is in elk geval ‘heel gelukkig en heel blij’, zegt ze. ,,Hij is superlief voor mij’’, verwijst ze naar Jake. ,,Dat is het. Sorry, maar ik mag er niks meer over zeggen.’’ Het management van Leerdam was de afgelopen tijd niet bereikbaar voor een reactie op de relatie, die al in het nieuws kwam voordat de twee haar bevestigden.



Volledig scherm Jutta Leerdam en Jake Paul. © Instagram Jutta Leerdam en Jake Paul

Waarom zou Leerdam niet over haar eigen relatie mogen praten? Het kan zijn dat ze zich versprak, maar het ligt voor de hand dat ze afspraken heeft gemaakt. Mogelijk stemde Jutta met Robbert Rodenburg af dat ze exclusief haar verhaal doet in zijn YouTube-talkshow Open kaart, waar ze dit seizoen te gast moet zijn.

Normaal verschijnt elke donderdag een aflevering, maar gisteren niet. Rodenburg verontschuldigde zich bij zijn volgers en liet weten dat de BN’er in kwestie meer tijd nodig heeft om de uitzending goed te keuren. Mogelijk gaat het om Leerdam, want de twee hebben elkaar deze week gezien. En Jutta zei vandaag tegen de pers: ,,Ik kom er nog wel even op terug.’’

Anders praat ze wellicht over de relatie in BS w/ Jake Paul, het YouTube-programma van haar vriend. Het lijkt erop dat ze onlangs bij de opnames aanwezig was. De bokser zelf sprak eerder al wel over hun romance. ,,Ze is een wereldkampioen en ik sta versteld van haar en haar arbeidsethos en wat voor een engel ze is’’, zei hij. ,,Ze is één van de zuiverste mensen die ik in mijn leven heb ontmoet. Ze is oprecht en veranderde mijn perspectief.’’

Leerdam was eerder samen met haar schaatscollega Koen Verweij. De twee gingen vorig jaar zomer uit elkaar.

