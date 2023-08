Juvat is trots op z’n wasbordje en Nicolette is een Barbie-girl

Vierde seizoen B&B vol liefde in aantocht: RTL op zoek naar vrijgezel­le bed-and-break­fastei­ge­na­ren

Het derde seizoen van B&B vol liefde is nog in volle gang, maar RTL is al op zoek naar nieuwe kandidaten voor het vierde seizoen van het populaire datingprogramma. Dat wordt duidelijk in de aflevering van volgende week dinsdag, die al vooruit te kijken is op Videoland.