K-poppers BTS komen in november met tweede album

Recensie Buladó: hypnotise­rend drama vol doorleefde ontroering

25 september Als je een familiedrama vol stil doorleefde ontroering kan vertellen met alleszeggende blikken en een geduldig observerende camera in plaats van de boel dicht te plamuren met dialogen vol uitroeptekens, ben je een hele grote. Regisseur Eché Janga (Helium) is zo wijs om zijn beelden het werk te laten doen in Buladó. Dan moet je wel weten waar je de lens op richt. En hoe.