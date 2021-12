K-popster Suga van BTS besmet met coronavirus

Chris Noth reageert op vijfde beschuldi­ging: ‘Ik blijf bij mijn standpunt’

Het feit dat een vijfde vrouw zich heeft gemeld die beweert dat Chris Noth zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel ontoelaatbaar gedrag is voor de acteur geen reden om zijn mening bij te schaven. De 67-jarige Noth werd tijdens een wandeling in Great Barrington, Massachusetts aangesproken door een fotograaf en reageerde vrij ontspannen voor iemand in zijn situatie. Dit meldt Page Six.

