K-popsterren de cel in om verkrachtingen

Choi Jong-Hoon, voormalig lid van boyband FT Island, werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn rol in de verkrachting. Singer-songwriter Jung Joon-young (30) moet zes jaar de gevangenis in. Jung werd nog een tweede misdrijf ten laste gelegd. Volgens de rechter heeft Jung dronken vrouwen verkracht. Ook filmde hij stiekem vrouwen terwijl hij seks met ze had. De beelden deelde hij later met vrienden in chatgroepen. De beide sterren stopten in maart al met hun werkzaamheden.



De rechter oordeelde ook dat de twee mannen 80 uur aan behandelingen voor zedendelinquenten moeten ondergaan. Ze hebben nog een week om tegen de uitspraak in beroep te gaan.



Vergrootglas

De misdragingen van Choi en Jung kwamen afgelopen maart aan het licht als onderdeel van het Burning Sun-schandaal. De Burning Sun is een bekende club in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Begin 2019 werden er huiszoekingen gedaan in de discotheek, omdat er sprake zou zijn van drugshandel, prostitutie en corruptie. Vervolgens bleek er een groepschat te zijn waar verschillende mannen foto's en audiomateriaal deelden.



De Zuid-Koreaanse entertainmentindustrie ligt in 2019 onder een vergrootglas. Lee Seung-hyun, voormalig lid van de boyband Big Bang, staat ook terecht. De zanger en producer, artiestennaam Seungri, zou prostituees voor buitenlandse zakenmannen hebben betaald om ervoor te zorgen dat ze meer in hem zouden investeren.



Afgelopen zondag werd de K-Pop-ster Goo Hara dood gevonden in haar appartement in Seoul. Haar ex-vriend had gedreigd naaktfoto's van haar te verspreiden. Een maand eerder pleegde de 25-jarige Sulli - een vriendin van Goo - vermoedelijk zelfmoord.