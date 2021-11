K3 gaat met nieuwe bezetting op theatertour

,,We hebben onze nieuwe theatershow niet voor niets Kom erbij genoemd”, zeggen de huidige leden van K3, Hanne en Marthe. ,,Op die manier willen wij het nieuwe K-tje vertellen dat we haar in ons hart sluiten en we niet kunnen wachten om diegene beter te leren kennen.” Wie het nieuwe K3-lid wordt, is morgen te zien in de finale van de tv-show K2 zoekt K3 .

De theatershow van K3 in de nieuwe samenstelling is eind september 2022 voor het eerst te zien in World Forum Theater in Den Haag. Daarna zijn er nog shows in Rotterdam Ahoy, MartiniPlaza Groningen, Mainstage Den Bosch, Theater Orpheus Apeldoorn en in het Chassé Theater in Breda.