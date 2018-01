K3 Love Cruise trekt 100.000 bezoekers

Helemaal Het Einde-familie Van Kooij dakloos in Chili

20:29 Een tegenslag voor de familie Van Kooij, bekend van het RTL-programma Helemaal Het Einde, in Chili. Begin dit jaar moesten ze het terrein dat ze in bruikleen hadden om yogalessen op te geven, verlaten. Tot overmaat van ramp werd hun woonverblijf last minute geannuleerd.