K3 steekt oud nummer in coronajasje: ‘Boodschap overbrengen aan de kinderen’

In de bijbehorende videoclip zien we de zangeressen van K3 ieder vanuit hun eigen huis het goede voorbeeld geven, in de hoop dat ‘alle kindjes van de Zuidpool tot Amerika’ die gewoonte zullen overnemen. ,,Wij hebben een voorbeeldrol”, legt Klaasje uit aan de Belgische krant HLN. ,,Wij als K3 moeten onze schouders eronder zetten en zo op een leuke, vrolijke manier de boodschap overbrengen.”

Spannend

Aan de Belgische krant laten de meiden weten dat ze zijn geschrokken van de impact van het coronavirus en dat ze het belangrijk vinden dat de kinderen ook goed geïnformeerd zijn. Ze hebben nu het gevoel dat dat voor een stuk ontbrak. ,,De boodschap van de overheid is nu onvoldoende op hen afgestemd. Daarom dachten we dat wij daar een rol in konden spelen", zegt Marthe van Wal. ,,Wij willen op een kindvriendelijke manier duidelijk maken wat kids kunnen doen om zichzelf te beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

De meidengroep vond het wel spannend om op deze manier een clip op te nemen. ,,We hebben zoiets op deze manier nog nooit gedaan", vertelt Hanne. ,,Gewoonlijk staan we op een set en hoort daar ook een heel team bij, maar nu moesten we het elk apart in orde brengen. Het licht moest goed zijn, de bewegingen moesten kloppen. Geloof me: dat is niet zo gemakkelijk als je daar allemaal zelf aan moet denken. Maar ik denk wel dat we trots mogen zijn op het resultaat.”

De concerten van K3 zijn voorlopig uitgesteld, de drie zangeressen verblijven net als iedereen zoveel mogelijk ‘in hun kot’. ,,We hebben voldoende bezigheden hoor”, aldus Klaasje aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,We blijven volop repeteren. Dat doen we momenteel drie keer per week. Daarnaast zijn we ook nog steeds actief als coaches bij The Voice Kids Belgie. Daarvan zijn de opnames weliswaar stilgelegd, maar wij hebben wel nog online workshops met de kinderen die in ons team zitten.”