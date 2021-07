Kabelradio is bijna verleden tijd: Ziggo sluit signaal af

Een klein aantal abonnees, zo’n 396 duizend mensen, luisteren nog radio via de kabel, zegt Vodafone-Ziggo. Deze klanten kunnen een gratis fm-antenne bestellen of moeten een digitale radio-ontvanger kopen voor vijftig euro. De omschakeling naar digitale radio is volgens Ziggo nodig om ruimte op hun netwerk vrij te maken, waardoor de snelheid van het internet kan worden verhoogd. Daarnaast is het geluid van digitale radio beter, stelt een woordvoerder. ,,Je hebt nooit meer last van ruis, waardoor het geluid altijd kraakhelder is.”

In de afgelopen jaren trokken meer kabelbedrijven de stekker uit de analoge radio. Vodafone-Ziggo is de laatste in rij en trekt de stekker er in etappes uit. Gisteren was de regio Rotterdam aan de beurt, begin augustus verdwijnt het analoge radiosignaal in de regio Noord-Holland/ Velsen.