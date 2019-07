Kaj en Jessie waren stiekem al anderhalf jaar een setje

De twee lovebirds bleken gewoon al anderhalf jaar te daten, voordat ze het officieel maakten. Goede vriendin Anna Nooshin haalde de twee over hun relatie openbaar te maken. In het blad vertelt Jessie: ,,Toen we met vrienden in Kaapstad waren, maakte Anna Nooshin een foto van ons. Kaj zei ineens: ‘Ik ga ‘m online gooien’.” Al snel pikten meerdere media het nieuws op en daar moest de voormalig Miss Nederland even aan wennen: ,,Ik schrok eerst, omdat het al zo lang ons geheim was. Maar toen was het ineens out in the open.”