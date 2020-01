Kaj van der Ree neemt advocaat na beschuldigingen wangedrag

Op social media zeiden meerdere dames op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de vlogger te hebben ontvangen. Ook zou de 28-jarige Kaj naaktfoto's hebben gestuurd en om naaktfoto's hebben gevraagd.



De YouTuber lag gisteren ook al onder vuur omdat hij maanden geleden in een interview zich hardop had afgevraagd of Nikkie Tutorials transgender is. Toen zij eerder deze week uit de kast kwam als transgender, dook het gesprek weer op en kreeg Kaj op social media de volle laag voor het 'outen' van Nikkie.



Kaj bood op Instagram zijn excuses aan. ‘Ik vind het prachtig dat we in een land leven waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Naar mijn mening is dit een gigantisch misverstand want alle mensen die mij langer kennen dan vandaag weten dat ik iedereen liefheb, en respect heb voor alles en iedereen.’