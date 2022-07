Kamperende fans van Harry Styles worden weggestuurd bij Ziggo Dome

Vandaag was het al behoorlijk druk voor de deur van de Ziggo Dome, maar dat was vooral omdat er een pop-upstore voor de populaire zanger werd geopend. Daar konden fans alvast een shirtje of een trui van Harry Styles kopen. De rij werd uiteindelijk zo’n 200 à 300 meter lang, aldus Damman. Later kwamen er ook nog wat fans met een slaapzak, maar die werden weggestuurd. Het is verboden om voor de Ziggo Dome te slapen.