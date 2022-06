Kan me niet heugen dat talkshowgast ooit met zoveel dedain werd bejegend als boer Koos

Update Bachelor Thomas en Merel uit elkaar: ‘Ik schaam me diep’

Thomas van der Vlugt en Merel Beks zijn niet langer samen. De Stuk TV-presentator verloor zijn hart aan Merel in het datingprogramma The Bachelor, maar volgens haar zijn er meerdere dingen gebeurd waardoor hun romance op de klippen is gelopen. ‘Ik voel me voor schut gezet dat Thomas vrijdag nog zei dat we aan het daten waren en hij wist dat ik er keihard voor wilde werken en hij ondertussen andere dingen deed.’

28 juni