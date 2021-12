Kandidaten Robinson in tranen: ‘Lieve mama, ik mis jou’

Wie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson in drie thema’s: hartzeer, honger en held.

Honger

De honger naar de finale neemt toe. Wie gaan het halen? Wie valt er nog af? Hoe gaat die halve eindstrijd eruit zien? Wat een cliffhanger, hè? Nog net geen - voor de oudere jongeren onder ons - Who shot J.R. Ewing. Die toren van Jay-Jay gaat natuurlijk vallen, dat weten jullie ook. En dat Sandra dan wint. Of Robbert. Dat zou wat zijn. Robbert, die geen individuele proef won, die zich tamelijk aanstelde bij de eetproef, waaraan hij niet eens hoefde te beginnen, die overal doorheen glibbert. Robbert, voor wie ik steeds meer een zwak krijg. Hij had een puur gesprekje - over kunnen zijn wie je wil zijn - met Jay-Jay. Het was hilarisch dat ze van zwembroek wisselden. En het was sterk dat Robbert tegen Sandra wel zei waar het op stond: dat ze te ruimhartig was omgegaan met de rijst en het meel. ,,Iedereen zat te klagen, maar niemand die het zegt.” Robbert Robinson, dat klinkt best goed.

Held

Hoe zou René van Meurs deze aflevering hebben gekeken? Gniffelend bij het moment dat Britte haar pannenkoekje in het zand liet vallen? ‘Karma’, zei ze zelf al. Voor het ‘vieze’ spel dat ze had gespeeld. Eerst René, met wie ze nota bene privé bevriend is, uit het spel bonjouren en dan na een behoorlijk staaltje acteerwerk, ook Jasmine elimineren. Een heldenrol was ’t vanavond allerminst. Britte miste de zege in de blokjesopstapelproef op een halve seconde. Ze ging van de hemel naar de hel, want ze dacht dat ze gewonnen had, sprong een gat in de lucht, maar toen Kaj Gorgels vertelde dat Anouk ietsje sneller was, maakte het vreugdedansje plaats voor een stampvoetdansje. Zou René of Jasmine haar vanavond even geappt hebben? Iets als ‘net goed’ of ‘hahaha’ of... ‘karma!’

Hartzeer

Het was nogal wreed om Do, Anouk en Sandra te laten puzzelen én plotseling de stemmen van hun geliefden te laten horen. ,,Lieve mama, ik mis jou”, lispelde het dochtertje van Do. ,,Volgens mij moet je nog één ding doen, winnen. Ik zie het je doen, pak ze Tijger’’, zei de vriend van Anouk. ,,We zijn ongelooflijk trots op hoe ver je bent gekomen en wat je hebt bereikt’’, klonk de man van Sandra. ,,Hou vol!’’ De drie - nu ruim vier weken zonder hun geliefden - braken stuk voor stuk, stopten heel even met puzzelen en veegden de tranen uit hun ogen. Na afloop gaven ze elkaar een knuffel die hen straks thuis ook wacht. Ja, ik heb dit seizoen vaak geklaagd. Te veel kandidaten, te veel onduidelijkheden, ongelijke kansen en veel willekeur. Gelukkig toonde het programma vanavond ook zijn pure kant, met brok-in-de-keel-beelden. Ook dát is Expeditie Robinson.

