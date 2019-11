Kanker is het nieuwe kut, ook op tv

Even een disclaimer vooraf: er gaan in dit stukje woorden vallen die ik nooit gebruik of die ik normaal zorgvuldig uit mijn columns filter. Vandaag ontkom ik er niet aan. Het gaat om schelden met het woord ‘kanker’, wat behalve op straat ook op tv steeds normaler wordt.



En nee, dan heb ik het niet alleen over de kwalificatie ‘kankerhoer’ die Lil’Kleine zijn Voice-collega Anouk laatst zou hebben toegebeten, waarna het hommeles is geworden achter de schermen. Niet dat de makers zich druk maken om de voorbeeldfunctie die de rapper heeft voor jeugdige kijkers. Welnee, dat is natuurlijk veel te ouderwets gedacht van mij. Het gaat ze er enkel om of ze die twee nog samen in de studio krijgen voor de live-shows.