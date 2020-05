‘Kans groot dat Bond-film pas volgend jaar uitkomt’

Het is heel onduidelijk of alle bioscopen in de delen van de wereld waar veel geld aan films wordt verdiend, alweer open zijn en grote aantallen bezoekers kunnen ontvangen. Bovendien is de vraag wanneer het publiek weer massaal naar de bioscoop durft te gaan na de pandemie. Daarom overwegen de makers volgens onder meer The Daily Mail de release nog verder te verschuiven.



Een groot probleem zou dan kunnen zijn dat er in het begin van 2021 alweer veel andere grote titels gepland staan. Onder meer studio Sony heeft alle grote films naar 2021 verplaatst vanwege de coronacrisis.



No Time to Die wordt de laatste Bond-film met acteur Daniel Craig in de rol van geheim agent 007. Het was de eerste grote film die in het begin van de coronacrisis aankondigde dat de première werd verplaatst. In eerste instantie zou No Time To Die begin april uitkomen. De laatste Bond-film die in de bioscopen te zien was, was Spectre uit 2015.