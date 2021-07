Kanye emotioneel over gebroken gezin tijdens albumfeestje

video Dolly Parton (75) maakt Play­boy-co­ver uit 1978 na voor jarige echtgenoot

21 juli Dolly Parton heeft haar man Carl Dean een bijzonder cadeau gegeven voor zijn 79ste verjaardag. De 75-jarige zangeres trok een Playboy bunny-outfit aan, die precies leek op het pakje dat ze in 1978 droeg voor haar covershoot in het blootblad. Parton deelde het cadeau ook met haar fans via sociale media.