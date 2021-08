Kanye: plaat is uitgebracht zonder mijn toestemming

Frans Bauer wil weer fit worden: ‘Babi pangang mag, maar niet drie keer per week’

29 augustus Frans Bauer was de afgelopen tijd vol overgave bezig met zijn nieuwe programma Tour de Frans en met The Voice Senior. Hij is enorm trots op het resultaat. Maar toch zegt hij: ,,Nog elke seconde mis ik de magie van een volle zaal. Het is alsof ik een stukje van mezelf kwijt ben.’’