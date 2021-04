Kanye West gaat akkoord met gedeeld voogdijschap

Dit is de advocaat die de scheiding van Kim Kardashian en Kanye West in goede banen moet leiden

23 februari Laura Wasser is de advocaat die Kim Kardashian in de arm heeft genomen voor haar scheiding van Kanye West. En dat is zeker geen onbekende naam in Hollywood. Ze is geregeld te zien in magazines als Time en People, was als kind al getuige van de scheidingen van Steven Spielberg en Clint Eastwood en haar kantoor werd al eens gebruikt voor de opnames van een scheidingsfilm. Discretie is haar toverwoord, want zelfs de poststukken moeten verzegeld verstuurd worden.