Kanye West loopt weg bij interview over antisemitisme

In de podcast vertelt West dat hem veel onrecht is aangedaan door Joodse mensen. De rapper werd vergezeld door de conservatieve journalist Milo Yiannopoulo en commentator Nick Fuentes, die bekendstaat als nationalist en racist. Pool vroeg op wie West doelde met zijn uitspraken, waarop de artiest wegliep.

,,Jullie denken dat Ye hier binnen kan komen, zijn verhaal kan vertellen en dan zo maar kan zeggen: Joodse mensen hebben dat veroorzaakt?”, aldus Pool nadat West was vertrokken. ,,Dat ga ik niet doen, dat weiger ik.” De podcastmaker zegt dat hij echter niet verrast is door het gedrag van West. ,,Wat moet ik dan? Ik moet hem toch vragen of hij individuen de schuld geeft of een hele groep mensen?”

West kwam de afgelopen tijd in het nieuws, omdat hij weer van plan is een gooi naar het Amerikaanse presidentschap te doen. De rapper, met wie Adidas vorige maand de samenwerking stopzette vanwege zijn antisemitische uitspraken, liet eerder op sociale media weten dat hij met Donald Trump gedineerd had en de oud-president had gevraagd zijn running mate te worden. Trump zei echter weinig te voelen voor het voorstel van West. ,,Hij begon tegen me te schreeuwen en zei dat ik zou verliezen”, zegt West in zijn video over de reactie van Trump.

In 2020 wilde West ook al president worden. Dat plan slaagde niet: de rapper kreeg toen zo’n 70.000 stemmen.

