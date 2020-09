Kanye West plast over Grammy-award na nieuwe tirade op Twitter

Het filmpje van zo'n acht seconden laat een Grammy-award in een wc-pot zien. Kanye laat vervolgens zijn plas over de befaamde muziekprijs lopen. Aan de zijkant van het beeld zijn de befaamde Yeezy-schoenen van de rapper te zien. ‘Geloof me... Ik stop niet!’ schreef hij bij de video.



Het is een van de vele bijzondere acties van de rapper op Twitter. Eerder deed hij al expliciete uitspraken over zijn huwelijk en eventuele abortussen. Ook plaatste hij vanavond het telefoonnummer van een Forbes-redacteur, omdat hij diegene een ‘witte supremacist’ vindt. Daarnaast twitterde hij een reeks vermeende contracten, waarmee hij zou willen bewijzen hoe platenmaatschappijen de vrijheid van artiesten inperken.

Briljant

Kanye’s vrouw Kim Kardashian liet onlangs weten dat ze weinig kan doen tegen de uitspattingen van de rapper. Volgens Kim staat de omgeving machteloos als iemand met geestelijke problemen meerderjarig is en zelf geen hulp zoekt. ‘Iedereen die dit heeft of een geliefde in zijn leven heeft met deze stoornis, weet hoe ingewikkeld en pijnlijk het is om te begrijpen’, schreef ze, verwijzend naar Kanye’s bipolaire stoornis.



Ze omschreef haar man als een ‘briljant maar gecompliceerd persoon’ die behalve met de stoornis ook kampt met de druk die komt kijken bij het artiestenbestaan, het leven als zwarte man en het verlies van zijn moeder.

Kanye maakte onlangs bekend een gooi te doen naar het presidentschap in de VS. Zijn eerste campagnebijeenkomst was emotioneel: