Kanye West rapt over Trump in nieuwe muziek

,,Ik weet dat Obama de hemel ingeprezen is", rapt West in het nummer Ye VS. The People. ,,Maar sinds Trump heeft gewonnen is voor mij bewezen dat ik president zou kunnen worden.".

De rapper/producer verwijst verder onder meer naar de slogan Make Amerikca Great Again. ,,Het dragen van de pet laat zien dat we allemaal gelijk zijn", verdedigt hij de kritiek die hij deze week kreeg nadat hij een foto van zo'n petje postte op Twitter.

In een serie berichten uitte Kanye veel lof voor de Amerikaanse president en noemde hem zijn vriend. ,,Je hoeft het niet met Trump eens te zijn maar jullie kunnen niet voorkomen dat ik niet van hem houd. Wij hebben allebei drakenenergie. Hij is mijn broer", schreef Kanye woensdag.