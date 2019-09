Kanye West verdient het meest van alle hiphopartiesten

Jubileum­film Friends komt ook naar Nederland­se bioscopen

21:56 De ‘bioscoopfilm’ van Friends, gemaakt ter ere van het 25-jarig jubileum van de hitserie, komt toch naar Nederland. De film, genaamd Friends 25: The One With The Anniversary, zou eerst alleen in de Verenigde Staten worden getoond. Bioscoopketen Vue zal de film toch uitzenden in al haar Nederlandse vestigingen.