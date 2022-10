Kanye West weer middelpunt van rel na dragen ‘White Lives Matter’-shirt

Kanye West heeft zich weer eens de woede van flink wat mensen op de hals gehaald. Op de Parijs Fashion Week verscheen de controversiële rapper samen met activist Candace Owens bij een modeshow voor zijn eigen merk Yeezy in zwarte kleding waarop de tekst ‘ White Lives Matter ’ stond. De Black Lives Matter -beweging is van deze actie absoluut niet gediend en ook enkele prominenten spreken zich uit.

Het shirt van West lijkt een reactie op de Black Lives Matter-beweging die in 2012 ontstond nadat een wijkopzichter een 17-jarige zwarte jongen doodde, omdat hij er verdacht uitzag. In 2020 werd de beweging nog groter na de dood van George Floyd, die door een politieman zo lang tegen de grond werd gedrukt dat hij overleed. Wereldwijd kwamen mensen bijeen om te demonsteren, ook in Nederland.



Tijdens de modeshow van Yeezy waren ook de modellen met de White Lives Matter-tekst te zien. Yeezy is een artistieke samenwerking tussen Kanye West en het Duitse merk Adidas. Onder meer Jaden Smith, de zoon van actrice-zangeres Jada Pinkett Smith en acteur-rapper Will Smith, besloot de zaal uit te lopen.

Gabriella Karefa-Johnson, een bekende editor van Vogue, noemde de actie van West ‘gevaarlijk’ en ‘onverantwoordelijk'. In een reeks berichten beledigde de rapper Karefa-Johnson daarop weer. En dat kwam hem weer op repliek te staan van topmodel Gigi Hadid, die bevriend is met de Vogue-redacteur. Ze schreef: ‘Je zou willen dat je een percentage van haar intellect had. Je hebt geen idee. Je bent een pestkop en een grap.’

Na alle commotie reageerde West vandaag via zijn Instagram Stories. Hij lijkt niet onder de indruk van de kritiek. ,,Iedereen weet dat Black Lives Matter een scam was”, stelt hij, waarmee hij wil zeggen dat de beweging een opgezet plan is om mensen uit elkaar te drijven. ,,Nu is het voorbij. Graag gedaan.”

Black Lives Matter, hoe zit dat?

De afgelopen jaren werd veelvuldig de stelling White Lives Matter geponeerd tegenover Black Lives Matter. De mensen achter de Black Lives Matter-beweging kozen niet voor een tegenstelling, maar wilden het probleem dat specifiek mensen van kleur meer te maken krijgen met racisme en buitenproportioneel politiegeweld ermee aankaarten. Er wordt met die stelling niet bedoeld dat alle andere mensen niet belangrijk zijn.



