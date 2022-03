Kapsel van Annechien Steenhuizen is kort en pittig, maar wel een geslaagde variant

Het journaal stemt me somber en ik ben daarin vast geen uitzondering. Huilende kinderen, verwoeste huizen, dode soldaten; als ik te vaak naar het nieuws kijk, ben ik meteen verzekerd van een slapeloze nacht. Gelukkig is er een ding dat me wél blij maakt als ik naar het Achtuurjournaal kijk en dat is de verschijning van Annechien Steenhuizen. De brunette is niet alleen gezegend met een knap gezicht en een fantastisch figuur, ze heeft ook nog eens een styliste gevonden die het beste in haar naar boven haalt. Haar elegante kokerrokken, smetteloos witte blouses en strak gesneden jasjes zijn zó clean, zó strak en zó verzorgd, dat ik haar onmiddellijk geloof als ze me zou vertellen dat ze haar hele leven onder controle heeft.